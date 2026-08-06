Haberler

Yemen'de Husi Saldırıları: 30 Asker Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri, Husilerin Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kamplara düzenlediği roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 30 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri, Husilerin Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kamplara düzenlediği roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 30 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kampların Husiler tarafından hedef alındığı bildirildi. Roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon lira harcadı, 20 günde bitirdi

Mirası aileyi karıştırdı: Günde 1 milyon harcadı, 20 günde bitirdi
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Bıçakladığı kadının akciğeri söndü

Kavga ettiği kadının resmen hayatını kararttı
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Çevredekilere aldırış etmediler

Çimlerin üzerinde mide bulandıran görüntü! Kimseye aldırış etmediler
Fenerbahçe'den Lukaku bombası

Fenerbahçe bombayı patlattı! Süper Lig'i sallamaya geliyor