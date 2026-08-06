Yemen'de Husi Saldırıları: 30 Asker Hayatını Kaybetti

Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri, Husilerin Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kamplara düzenlediği roket ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 30 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yemen hükümeti ile İran destekli Husiler arasındaki gerilim devam ediyor. Yemen hükümetine bağlı Acil Durum Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Marib ve Hadramut kentlerindeki askeri kampların Husiler tarafından hedef alındığı bildirildi. Roket ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 30 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı