İran: "Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki gemi kaza yaptı"

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, "güvenli olmayan bir rota" üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını bildirdi.

İran ile ABD arasındaki gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, "güvenli olmayan bir rota" üzerinden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan iki geminin kazaya karıştığını bildirdi. Açıklamada, söz konusu kazalara ilişkin detay verilmezken, aynı güzergahta ilerleyen diğer iki geminin rotaya devam etmeyi reddettiği aktarıldı.

Açıklamada, "ABD'nin sözlerinden etkilenerek güvenli olmayan rotalara giren gemiler kesinlikle kazalarla karşı karşıya kalacaktır" ifadelerine yer verilirken, petrol, gaz veya gübre taşıyan gemilerin izin alması ve kendilerine tahsis edilen geçiş güzergahını kullanması gerektiği belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı