Hürmüz Boğazı'nda 28 Şubat'tan bu yana 14 gemi saldırıya uğradı

ABD, İsrail ve İran arasındaki gerilimle birlikte Hürmüz Boğazı'nda 14 gemi saldırıya uğradı. En son saldırıda Tayland bayraklı bir geminin makine dairesi hasar gördü ve mürettebatından 3 kişi kayboldu.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırıların başladığı 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz Boğazı'nda 14 gemi saldırıya uğradı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki saldırılar 28 Şubat'tan bu yana devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemiler saldırıya uğruyor. Deniz güvenliği ve risk şirketleri, bugün 3 geminin daha Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğradığını bildirirken, 28 Şubat'tan bu yana Hürmüz Boğazı'nda saldırıya uğrayan gemi sayısı 14'e yükseldi.

En son saldırıya uğrayan gemilerden Tayland bayraklı Mayuree Naree kuru yük gemisinin makine dairesi hasar gördü ve gemide yangın çıktı. Geminin sahibi Precious Shipping, 3 mürettebattan haber alınamadığını belirterek, mürettebatın makine dairesinde mahsur kalmış olabileceğini aktardı. Geriye kalan 20 mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiğini ve Umman'a ulaştığını ifade eden Precious Shipping, kayıp olan 3 mürettebat için çalışma başlatıldığını belirtti. - ABU DABİ

