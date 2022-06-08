Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu - Haberler

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Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Hurdaya dönen tırdan şans eseri kurtuldu

Denizli'de kaldırım taşı yüklü tırın taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu hurdaya döndüğü kazada sürücü 3 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Denizli'de kaldırım taşı yüklü tırın taklalar atarak şarampole yuvarlanması sonucu hurdaya döndüğü kazada sürücü 3 saatlik çalışmanın ardından yaralı olarak sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Darıveren Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Çameli yolu üzerinde seyreden Sadettin K. idaresindeki 20 H 5531 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönerek ters bir şekilde durmuş tırı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden yaklaşık saatlik çalışmanın ardından kurtardı. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı sürücü hastaneye kaldırıldı. Etrafa dağılan kaldırdım taşları görevliler tarafından toplanırken, tır ise çekici ile otoparka götürüldü.

(Atilla Özer/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

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