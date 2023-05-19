Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldular

TOKAT - Direksiyon hakimiyetini kaybederek beton direğe çarptı, Hurdaya dönen araçtan yaralı olarak kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre; Kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi. Akşam saat 20.00 sularında Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı üzerinde seyir halinde olan M.T.idaresindeki Fiat marka 60 ADZ 104 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Beton direğe çarpan araç hurdaya dönerken araçta sıkışan sürücü M.T. ve yanında yolcu olarak bulunan M.Y.itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda araçtan çıkarıldı. Kazada yaralanan M.T. ve M.Y. 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Kazada yaralanan M.Y.' nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.