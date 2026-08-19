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Hurdacının Ateşe Verdiği Yatak Yangına Neden Oldu

Hurdacının Ateşe Verdiği Yatak Yangına Neden Oldu
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hurdacı, eski yatağın metal yaylarını almak için yatağı ateşe verdi. Büyüyen alevler önce çöp konteynerine, ardından park halindeki bir minibüse sıçradı. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, minibüsün ön kısmında maddi hasar oluştu. Muhtar Oğuz Sırlı, olayın ucuz atlatıldığını belirtti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir hurdacı tarafından metal yaylarını çıkarmak amacıyla ateşe verilen eski yatak tehlikeli bir yangına neden oldu. Büyüyen alevler park halindeki bir minibüse sıçrarken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi yangının çevredeki diğer araçlara ve binalara yayılmasını engelledi.

Olay, öğle saatlerinde Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çöp konteynerinin yanına bırakılan eski bir yatağın içindeki demir yayları almak isteyen kimliği belirsiz bir hurdacı, yatağı ateşe verdi. Kontrolden çıkarak kısa sürede büyüyen alevler, önce çöp konteynerine ardından da hemen yakında park halinde bulunan bir minibüse sıçradı. Durumu fark eden Fesleğen Mahallesi Muhtarı Oğuz Sırlı'nın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında minibüsün ön kısmında maddi hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri araç üzerinde uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşanan olayın ardından büyük bir tehlike atlatıldığını ifade eden Muhtar Oğuz Sırlı, "Hurdacının işgüzarlığı ile yayını almak için ateşe verdiği yatak, az kalsın faciaya neden olacaktı. Kısmen yanan minibüs haricinde, olay yerinde park halindeki araçlar da alev alabilirdi. Ucuz atlattık. Herkese geçmiş olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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