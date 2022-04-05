Hurda otomobiller alev alev yandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hurda otomobiller alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Hurda otomobiller alev alev yandı

Isparta Petek Sanayide bir hurdalıkta yangın çıktı.

Isparta Petek Sanayide bir hurdalıkta yangın çıktı. Hurda otomobillerin alev aldığı yangından yükselen alevler itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Isparta Petek Sanayide bir hurdalıkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tutuşan çöpler şiddetli rüzgarın etkisiyle hurdalıkta bulunan otomobillerin üzerine sıçradı ve bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin oluşturduğu dumanların metrelere ulaşmasıyla vatandaşlar büyük panik yaşadı. Olay üzerine itfaiye ekiplerine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek yangına hızla müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınırken yangında yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

Hurda otomobiller alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Isparta, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title