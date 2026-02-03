Soğuk ve kara rağmen Mehmetçik görevde

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), karargahı Erzincan'da bulunan 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerinin zorlu hava şartlarına rağmen hudut hattındaki görevlerine aralıksız devam ettiğini gösteren fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

MSB'nin paylaşımında, kar ve dondurucu soğuğa rağmen görev yapan Mehmetçiklerin fedakarlığına dikkat çekilerek, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, vatan nöbetinde. Onları ne kar, ne keskin soğuk ne de zorlu arazi durdurabilir" ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, 3'üncü Ordu Komutanlığı birliklerince hudut hatlarının güvenliğinin sağlanması amacıyla zorlu hava ve arazi şartlarında keşif, gözetleme, pusu ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı. - ERZİNCAN