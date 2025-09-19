HSK Müfettişi Mehmet Aslan'a Bıçaklı Saldırı Davasında Duruşma Günü Belirlendi

Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan'ı bıçakla yaralayan tutuklu sanık Berat Çingay'ın yargılanmasına devam edildi. Sanık hakkında yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Kasım'a erteledi.

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Berat Çingay ile taraf avukatları katılırken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Müfettişi Mehmet Aslan SEGBİS ile hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celse şikayetçi Aslan'ın dinleneceğini belirtti.

"Boynumda bir ağrı hissettim, ikinci bıçak darbesini gördüm"

Aslan, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ifade ederek, "Otoparktayken bir anda ensemde bir acı hissettim. Araya polisler girmesine rağmen 'Seni öldüreceğim terörist' dedi. Önceden Keban Adliyesi'nde birlikte çalıştık. O zaman kendisi hakkında bir disiplin soruşturması başlatılmıştı. Şahsi aracımı yıkattığımı iddia etmiş, insan arabasını yıkattığı kişiye husumet duymaz. Dediklerini ciddiye almıyorum. Baskı kurduğuma dair verdiği ifadeler mümkün değil. HSK'nın bahçesinde öğle araları yürüyüşe çıkıyordum. Bazen mescitten çıktığımda şahsın beni birkaç defa gözetlediğini gördüm. Hakaret etmemi gerektirecek bir şey söz konusu değil. Garip davranışları, saldırgan bir tavrı vardı ama herhangi bir hastalığı olup olmadığını bilmiyorum. Olay anında bana 2 darbe geldi. İlkini görmedim boynumda bir ağrı hissettim, ikinci bıçak darbesini gördüm" dedi.

HSK'de yemekhane müdürü olarak görev yapan tanık S.Ö. "Ben olayı görmedim. Dışarıda bağırtı oldu, dışarı çıktık, olayı o şekilde gördüm. Sanık Berat'la samimiyetim yoktu. Ben yemekhane müdürü olarak görev yapıyorum. Görev verdiğim sürece görevlerini hep yapardı. Herhangi bir saygısızlığını görmedim" dedi.

Mahkemenin söz vermesi üzerine konuşan sanık Berat Çingay, "Hayal dünyasına girip bir şeyler yaşıyorum, gerçek zannediyorum. Bende koku alma rahatsızlığı var, bir koku alıyorum beni tetikliyor" ifadelerini kullandı.

Sanık, tanık ve avukat beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkında İstanbul Adli Tıp kurumundan akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair tekrardan rapor alınmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme sonraki duruşmayı 21 Kasım'a erteledi. - ANKARA