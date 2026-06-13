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Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı

Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı
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Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hazırlanan 2026 Yılı Ana Kararnamesi ile 33 ilin başsavcısı ve 27 ilin komisyon başkanı değişti. Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi ile 33 ilin başsavcıdı değişirken, Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi tarafından, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamelerine ilişkin çalışmalar, 12 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanarak karara bağlandı. Kararname ile birlikte, 4 bin 608 adli yargı ve 359 idari yargı personelinin görev yeri değişti. Kararnameye göre 33 ilin başsavcısı ve 27 ilin komisyon başkanı değişti. Kararname kapsamında Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı. Burak Olgun'un yerine ise; Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı da değişti

Kararname kapsamında Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt, Çorum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken, Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cihat Ateş Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevine getirildi.

Ayrıca, Bilecik Hakimi Ayşe Ediş Olgun Antalya Hakimliğine, Bilecik Hakimi Melek Karadaş ise Suruç Hakimliğine atandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Yunus Uğurer Bilecik Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Bitlis Hakimi Elif Genç ve Adilcevaz Hakimi Ezgi Yavanoğlu Bilecik Hakimliğine atandılar. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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