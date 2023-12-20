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Hrant Dink'in ölümüne ilişkin 4 sanıklı davada birleştirme kararı

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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski polis memurlarının aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava ile 15 sanıklı kamu görevlilerinin yargılandığı dava birleştirildi.

Hrant Dink'in ölümüne ilişkin 4 sanıklı davada birleştirme kararı

İSTANBUL - Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin eski polis memurlarının aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava ile 15 sanıklı kamu görevlilerinin yargılandığı dava birleştirildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007'de öldürülmesine ilişkin dönemin Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde görevli eski polis memurlarının da arasında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemeye bazı sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada Dink ailesinin avukatı, davaya katılma talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, dosyanın kamu görevlilerinin yargılandığı ve Yargıtay'ın 15 sanık yönünden kısmen bozması üzerine yeniden görülen dava dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. Heyet, Dink ailesinin suçtan doğrudan zarar görmediği gerekçesiyle katılma talebinin reddine de hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hasan Durmuşoğlu, Mehmet Ayhan, Onur Karakaya ve Osman Gülbel 'şüpheli' sıfatıyla, Dink ailesi ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, Hasan Durmuşoğlu'nun Eylül 2005 ve Temmuz 2008 yılları arasında Trabzon İl Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğünden sorumlu müdür yardımcısı olduğu, görev süresince Yasin Hayal grubu ve faaliyetlerinin maktul Dink'e karşı 1 yıl önce geliştirilen öldürme planının, belirlenen tetikçilerinin, cinayete ilişkin gelişmelerin yardımcı istihbarat elemanı Erhan Tuncel'in verdiği bilgiler doğrultusunda en başından Trabzon İl Emniyet İstihbarat görevlileri tarafından bilindiği kaydedildi.

İddianamede, Durmuşoğlu'nun da konuyla ilgili bilgi sahibi olduğu, cinayetin önlenebilmesi adına yetkisi ve sorumluluğu bulunduğu, inayetin azmettirici ve faillerini takip ederek cinayetten 1 yıl önce haberi olduğu ancak ilgili yerlerden Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'ndaki örgüt mensuplarına gönderilen buluşma ve haber raporları dışında hiçbirini üstlerine haber vermediği aktarıldı.

Mehmet Ayhan'ın Ağustos 2005'ten itibaren Trabzon İstihbarat Şube Müdürlüğü Aşırı Sağ Faaliyetler Bürosunda "Memduh Aydın" kod adıyla polis memuru olarak görev yaptığının belirtildiği iddianamede, sanığın 2006 Eylül ve Ekim aylarında tetikçi Ogün Samast'ın olduğuna dair bilgi sahibi olduğu ancak cinayete ilişkin Faruk Sarı ve Hasan Durmuşoğlu'nun talimatları doğrultusunda haber ve rapor düzenlemediği kaydedildi.

Şüphelilerin ihmali hareketleri nedeniyle Hrant Dink'in ölümüne neden olduklarının belirtildiği iddianamede, 'kasten öldürme' suçundan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları ve mahkumiyet kararı verildiği cezanın Yargıtay kararıyla da kesinleştiği, ayrıca tüm şüphelilerin 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hrant Dink Trabzon Ceza Suç Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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