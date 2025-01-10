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Ogün Samast İstanbul'da görülen duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi

Ogün Samast İstanbul'da görülen duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi
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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekle yargılanıyor. Duruşma, SEGBİS sistemiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına karar verildi ve duruşma 10 Ocak 2025'e ertelendi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katili olan ve 15 Kasım 2023 tarihinde tahliye edilen Ogün Samast'ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına devam ediliyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi'ne gelen Samast, son olarak 16 Ekim 2024 tarihindeki duruşmaya SEGBİS sistemiyle katılmıştı.
Söz konusu duruşmada mahkeme, Ogün Samast'ın adli kontrol tedbirinin devamına hükmederek duruşmayı kararın açıklanması için 10 Ocak 2025 tarihine ertelenmişti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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