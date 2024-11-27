Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Ogün Samast'a Alaattin Çakıcı'dan ziyaret

2007 yılında Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, geçtiğimiz yıl şartlı salıverilme kapsamında tahliye olmuştu. Samast'ı sürpriz bir isim ziyaret etti.

ÇAKICI'DAN ZİYARET

Organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, Trabzon ve Rize'ye giderek yaptığı ziyaret sırasından Samast ile görüştü. Trabzon'da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast'ın daha sonra birlikte Rize'ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast'ın Çakıcı'nın elini öptüğü ve 'amca' diyerek hitap ettiği ifade edildi.