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Hrant Dink cinayeti davasında Ogün Samast Trabzon Adliyesi'nde

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Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan yargılandığı davada Trabzon Adliyesi'ne geldi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün SEGBİS sistemi ile İstanbul'daki duruşmaya katılmak üzere Trabzon Adliyesi'ne geldi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için 6 Aralık 2023 tarihindeki ilk duruşmaya Akçaabat Adliyesi'nden katılan Ogün Samast, duruşmaya bu kez güvenlik gerekçesiyle Trabzon Adliyesi'nden katıldı. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul'daki duruşmaya SEGBİS ile katılan Samast, Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan 15 Kasım 2023 tarihinde koşullu salıverilme kapsamında tahliye olmuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ogün Samast Hrant Dink Trabzon Güvenlik Terör Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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