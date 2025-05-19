Horma Kanyonu'nda Yağmur Sonrası Düşme: Bir Kadın Yaralandı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde bulunan Horma Kanyonu'nda yağmur sebebiyle kayganlaşan ahşap yürüyüş parkurunda dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı. UMKE ekiplerince sedyeyle taşınarak kanyondan çıkartılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan ahşap yürüyüş parkurunda dengesini kaybederek düşen kadın yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen yaralı için bölgede bulunan Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, sedyeyle taşınarak kanyondan çıkartıldı. Yaralı kadın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. - KASTAMONU