Horasan'da inşaata çıkan genci polis ekipleri ikna etti - Haberler

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Horasan'da inşaata çıkan genci polis ekipleri ikna etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Horasan'da inşaata çıkan genci polis ekipleri ikna etti

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3 katlı inşaata çıkarak intihara kalkışan genci polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Erzurum'un Horasan ilçesinde 3 katlı inşaata çıkarak intihara kalkışan genci polis ekipleri ikna ederek aşağı indirdi.

Olay, Horasan ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi sorunlar yaşayan Fırat B. (24) isimli şahıs, 3 katlı inşaat halindeki bir binaya çıkarak intihara kalkıştı. Fırat B.'yi gören vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, intihar etmek istediğini söyleyen Fırat B.'yi ikna etmek için binaya çıktılar. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sırasında Fırat B. Bir müddet ekiplere direndi. Polis ekiplerinin başarılı ikna çalışması sonucu Fırat B., 3 katlı binadan indirildi. Sağlık durumu iyi olan şahıs, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Erzurum Fırat 3. Sayfa Haberler

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