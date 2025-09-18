Haberler

Artvin'den sağanak yağış sonrası istinat duvarı çöktü! 3 bina tahliye edildi
Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan sağanak yağış, bir müstakil evin istinat duvarının çökmesine neden oldu. Yapılan incelemelerin ardından çökme riski taşıdığı belirlenen 3 katlı bina tahliye edilirken; bölgeye giriş çıkışların yasaklandığı açıklandı.

Artvin'i sağanak yağış vurdu. Hopa ilçesi Kuledibi Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir müstakil evin istinat duvarı çöktü.

DUVAR ÇÖKTÜ, 3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Duvarın çökmesi sonucu evde büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Hopa Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından çökme riski taşıdığı belirlenen 3 katlı bina tahliye edildi. Tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşlar kaymakamlık tarafından güvenli bölgelere götürüldü.

Evin çevresine emniyet şeridi çekilerek vatandaşların bölgeye yaklaşmasına izin verilmezken, AFAD ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları sürüyor.

"BÖLGEDE GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI"

Hopa Arama Kurtarma Gönüllüsü Yavuz Yıldırım, "İlçemizde etkili olan sağanak yağış 3 katlı müstakil bir evde hasara neden oldu. Olay yerinde güvenlik önemleri alınarak 3 katlı evde yaşayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alarak giriş çıkışları yasakladı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
