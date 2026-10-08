Hopa'da heyelanda 8 tır hasar gördü, ikinci heyelanda ölen şahsın kimliği belirlendi

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Artvin'in Hopa ilçesinde bu sabah Esenkıyı Tır Parkı'nda yaşanan heyelanda hayatını kaybeden şahsın kimliği belirlendi.

Artvin'in Hopa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Esenkıyı Tır Parkı'nda yamaçtan kopan büyük kaya kütleleri saat 06.00 sıralarında park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlar hasar gördü ve bir tanker yan yattı. İlk belirlemelere göre 8 tırın hasar aldığı bölgede AFAD, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK), itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı. Heyelan sonrası kendi aracını kurtardıktan sonra dönüp arkadaşlarına yardım etmeye çalışan Kasım Topaloğlu (45) gelen ikinci heyelanda başına isabet eden kayalardan ötürü olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı