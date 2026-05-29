Hopa'da yağış sonrası heyelan: Dev kayalar yolu kapattı

Artvin'in Hopa ilçesinde şiddetli yağışların tetiklediği heyelanda yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yola düştü. Can kaybı yaşanmazken, sokak trafiğe kapatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yağışlar heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan dev kaya kütlesi yola düştü.

Edinilen bilgiye göre, Orta Hopa Mahallesi'ndeki dik bir yamaçtan kopan dev kaya parçaları, büyük bir gürültüyle sokağın ortasına düştü. Heyelan sonucu sokak tamamen trafiğe kapandı. Heyelan anında düşen kaya parçaları, sokağın kenarında bulunan bir metal aydınlatma direğini devirdi. Heyelanda can kaybı yaralanma yaşanmazken heyelanın hemen yakınında park halinde bulunan bir yolcu otobüsü de şans eseri zarar görmedi.

Olayın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak sokağa şerit çekti ve trafiğe kapattı. - ARTVİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
