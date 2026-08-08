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Hopa'da İnsansız Deniz Aracı Alarmı

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Artvin'in Hopa ilçesinde denizde insansız araç ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Kemalpaşa-Hopa arasındaki uluslararası karayolu çift yönlü trafiğe kapatılırken, aracın niteliği incelemelerin ardından netleşecek.

Artvin'in Hopa ilçesinde deniz üzerinde insansız deniz aracı görüldüğü yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hopa Limanı ile Esenkıyı mevkii açıklarında insansız deniz aracı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Aracın kıyıya yakın olduğu değerlendirilmesi üzerine güvenlik tedbirleri artırıldı.

Tedbir amacıyla Kemalpaşa-Hopa arasındaki uluslararası karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.

İnsansız deniz aracının niteliği, nereden geldiği ve bölgedeki güvenlik çalışmalarının sonucu yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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