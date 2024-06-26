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Honduras'ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'e 45 yıl hapis cezası

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Honduras'ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunarak ABD'de 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hernandez'in avukatları intikam iddiasında bulunurken, savcılar ömür boyu hapis cezası talep etmişti.

Honduras'ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunmasının ardından ABD'de 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de yargılandığı davada uyuşturucu ticareti yapmak, komplo kurmak ve silah bulundurmaktan suçlu bulunan Honduras'ın eski Devlet Başkanı Juan Orlando Hernandez'in cezası belli oldu. Manhattan Federal Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında ABD Bölge Yargıcı Kevin Castel, 55 yaşındaki Hernandez'i 45 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Federal savcılar, Hernandez hakkında diğer kaçakçılara ve onların hükümetteki suç ortaklarına bir mesaj göndereceğini savunarak ömür boyu hapis cezası verilmesini talep etmişti. Savcılar, "Sanık gibi yozlaşmış siyasetçiler olmadan, bu davada söz konusu olan türden büyük ölçekli, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve bunu takip eden uyuşturucuyla ilgili yaygın şiddet, imkansız olmasa da zordur" dedi.

Savcılar, Hernandez'in 2013 ve 2017 Honduras'taki devlet başkanlığı seçimlerinde yetkililere rüşvet vermek ve oylama sonuçlarını manipüle etmek için uyuşturucu parası kullandığını söyledi. Hüküm giymiş birkaç kaçakçı, ise Hernandez'e rüşvet verdiklerini açıkladı.

Kendi savunmasını yapan Hernandez, uyuşturucu kartellerinden rüşvet aldığını reddederken, Hernandez'in avukatları ise hüküm giyen kaçakçıları Hernandez'in uyuşturucuyla mücadele politikaları nedeniyle intikam almakla suçladı. Hernandez'in avukatı Renato Stabile, "Bay Hernandez, Honduras'ta uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele etmek için daha önce ya da o zamandan beri herhangi bir Honduras Başkanı'ndan daha fazlasını yaptı" dedi.

2014-2022 yılları arasında Devlet Başkanlığı görevini yürüten Hernandez, seçim kampanyalarını ülkedeki uyuşturucuyla mücadele sözü ile yürütmüştü. ABD'nin güçlü müttefiklerinden kabul edilen Hernandez, görevi sırasında uyuşturucu ile mücadelede kullanılmak üzere ABD'den 50 milyon dolardan fazla mali yardım almıştı. Hernandez, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın da takdirini toplamıştı.

Hernandez, görevinin sona ermesinden yalnızca 3 ay sonra Nisan 2022'de Honduras'ın başkenti Tegucigalpa'dan ABD'ye iade edilmesinden bu yana Brooklyn'de hapis yatıyor.

Hernandez'in kardeşi Tony Hernandez, uyuşturucu suçlamalarından mahkum edilmesi sonrası Mart 2021'de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Honduras Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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