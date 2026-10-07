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Honaz merkezli 3.9 büyüklüğünde depremin ardından Denizli'de 6 artçı kaydedildi

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Honaz merkezli 3.9 büyüklüğünde depremin ardından Denizli'de 6 artçı kaydedildi
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Denizli'de saat 05.56'da merkez üssü Honaz'daki Yukarıdağdere Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ardından 2 saat içinde 6 artçı sarsıntı kaydedildi; sarsıntılar kısa süreli paniğe yol açtı, hasar ihbarı yok.

DENİZLİ (İHA) – Denizli'de sabaha karşı meydana gelen 3.9 şiddetindeki orta büyüklükteki deprem ve ardından yaşanan 6 ayrı artçı sarsıntı paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından aktarılan verilere göre; bu sabah saat 05.56'da merkez üssü Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Yukarıdağdere Mahallesi olan 3.9 şiddetinde orta büyüklükte bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun 15,4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Honaz ve kent merkezi olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Denizli'de merkez üssü yine Honaz ilçesi olan sonraki 2 saat içerisinde 2.1, 3.8, 1.5, 1.1, 2.0 ve 1.2 büyüklüğünde olmak üzere 6 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Ardı ardına meydana gelen depremler kısa süreli paniğe neden olurken, şuana kadar herhangi bir zarar ve hasar ihbarının yapılmadığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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