Hollywood'un tanınmış doktoru, kliniğinin önünde vurularak öldürüldü

Hollywood'un tanınmış doktoru Hamid Mirshojae'nin kliniğinin önünde vurularak öldürülmesi, tıp camiasını ve hastalarını derinden sarstı. 61 yaşındaki İran asıllı doktor,ofisini kapattıktan bir saat sonra, otoparkta arabasına yönelirken saldırıya uğradı.

Polis, olayın nedenini henüz açıklayamadı ve şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor. Saldırganın yaya olarak kaçtığı bildirildi.

Mirshojae, ünlüler, sporcular ve toplumun farklı kesimlerinden gelen hastalara hizmet veren saygın bir hekimdi. Özellikle bağımlılık tıbbı alanındaki uzmanlığıyla tanınıyordu. Eski hastaları, onun şefkatli ve yardımsever kişiliğini övgüyle anlattı.

Olaydan birkaç ay önce, doktorun beyzbol sopalı üç kişinin saldırısına uğradığı ortaya çıktı. Polis, bu olayın son saldırıyla olası bağlantısını araştırıyor.

Mirshojae'nin ailesi, meslektaşları ve hastaları bu trajik kayıpla sarsıldı. Soruşturma devam ederken, toplum adalet ve açıklama bekliyor. Bu olay, sağlık çalışanlarının güvenliği konusunu da gündeme getirdi.