Hollanda'da Sıcak Hava Balonu Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Hollanda'nın Friesland ilinde bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda'da bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland ilinde akaşm saatlerinde 34 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu yeşillik alana düştü. Yetkililer, balonun hızla yere çarptığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AMSTERDAM

