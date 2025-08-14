Hollanda'da Sıcak Hava Balonu Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
Hollanda'nın Friesland ilinde bir sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hollanda'nın kuzeyindeki Friesland ilinde akaşm saatlerinde 34 kişinin bulunduğu bir sıcak hava balonu yeşillik alana düştü. Yetkililer, balonun hızla yere çarptığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını belirtti.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AMSTERDAM
