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Hollanda polisi, Halil Falyalı'ya yakın isimlerden Cemil Önal'ın silahlı saldırıda öldürüldüğü doğru

Hollanda polisi, Halil Falyalı'ya yakın isimlerden Cemil Önal'ın silahlı saldırıda öldürüldüğü doğru
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Hollanda'nın Lahey şehrinde, Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal, bir otelin terasında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Polis, Önal'ın vurulma olayının geniş bir soruşturma çerçevesinde araştırıldığını açıkladı.

Hollanda polisi, Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın dün silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini doğruladı.
Hollanda'nın Lahey (Den Haag) şehrindeki bir otelin terasında dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda Halil Falyalı'nın muhasebecisi olduğu iddia edilen Cemil Önal'ın öldürüldüğü iddiası doğrulandı. Hollanda polisi, Rijswijk'teki kalabalık bir otelin terasında vurularak öldürülen şahsın 41 yaşındaki Türk vatandaşı Cemil Önal olduğunu açıkladı. Saldırganın hala yakalanmadığı, cinayeti geniş çaplı bir soruşturma ekibinin araştırdığı belirtildi. Önal'a Rijswijk Hoevevoorde otelinin terasında saat 17.45 sıralarında yakın mesafeden birkaç el ateş edildiği öğrenildi.
Falyalı cinayetinde şüpheli sıfatıyla aranırken Hollanda'da yakalanmıştı
Önal, KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra "şüpheli" sıfatıyla aranmaya başlanmış, ancak yurt dışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş, Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.
Önal, Falyalı cinayetiyle bir ilgisinin olmadığını iddia etmişti. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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