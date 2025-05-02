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Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı

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Hollanda'nın Den Haag kentinde bir otelde düzenlenen silahlı saldırıda Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal öldürüldü. Hollanda basını, otelin terasında öldürülen Önal'ı bir tetikçinin infaz ettiğini öne sürdü.

KKTC'de 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal, Hollanda'da öldürüldü. Ülke basını Önal'ın bir tetikçi tarafından infaz edildiğini yazdı. Saldırıyla ilgili geniş çaplı operasyon başlatılırken tetikçinin arandığı belirtildi.

GÜNDÜZ VAKTİ İNFAZ EDİLDİ

Öte yandan suikastın, gündüz vakti, kalabalık bir ortamda ve profesyonel bir biçimde gerçekleştiği ifade edildi. Olay anında otelde olan bir kadın, saldırıyı "Bu düpedüz bir infazdı" olarak tanımladı.

TETİKÇİ ARANIYOR

Saldırının gerçekleştiği otel ve restoranın çevresindeki parkta geniş çaplı bir arama başlatılırken polis sözcüsü, şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadığı bildirildi.

FALYALI'NIN İŞLERİNİ YÜRÜTEN KİLİT İSİMDİ

Önal, Halil Falyalı'nın finansal işlerini yöneten kilit isimlerden biri olarak biliniyordu. Önal, Falyalı cinayetinden sonra şüpheli sıfatıyla aranmaya başlanmış ancak yurtdışına kaçtığı tespit edilmişti. Aralık 2023'te Hollanda'da yakalanan Önal, Türkiye'ye iade edilmemiş ve Hollanda'da yargılanmaya başlamıştı. Önal, Hollanda ve ABD istihbaratına verdiği 120 sayfalık ifade sonrası serbest bırakılmıştı.

Hollanda basını Cemil Önal cinayetinin detaylarını yazdı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumları10 Kaplan:

Teslim etmeyerek çok iyi korumussunuz. Alacağınız bilgileri alıp saldiniz demek. Hollanda hükümeti yeraltı ekipleriyle ortak olmabilir mi

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

batıda bu tip suçlar fazla işlenmediği bu konulara fazla aşina olmadıkları için güvenlik güçleri failleri yakalamakta yetersiz kalıyor halbuki burada olsaydı adamı iki dakikada yakalayıp hapse atarlardı

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Haber YorumlarıJon snow:

Yazık çok yazık

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Haber YorumlarıSüleyman Yazar:

Mahir Kaynak demişti: sonuç durumdan kim yarar görüyorsa o işlemiştir.

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