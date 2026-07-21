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Ankara'da komşusunun arazisine sıçrayan anız yangınını söndürmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti

Ankara'da komşusunun arazisine sıçrayan anız yangınını söndürmeye çalışan yaşlı adam hayatını kaybetti
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Ankara Gölbaşı'nda hobi bahçesinde kurumuş otları yakarak temizlemek isteyen 72 yaşındaki Aziz Balaban'ın çıkardığı yangın kontrolden çıktı. Komşusunun arazisine sıçrayan yangını söndürmeye çalışırken alevlerin arasına düşen Balaban, hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da hobi bahçesindeki kurumuş otları yakarak temizlemek isteyen 72 yaşındaki adam, kontrolden çıkarak komşusunun arazisine sıçrayan yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Gölbaşı'nın Gökçehüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 72 yaşındaki Aziz Balaban, hobi bahçesindeki kurumuş otları yakarak temizlemek istedi. Balaban'ın yaktığı ateş rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek yan taraftaki ekili araziye sıçradı. Komşunun arazisindeki yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan Balaban dengesini kaybederek yanan otların arasına düştü.

Durumu fark eden çevredeki komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı Balaban'ın müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve yanma sonucu vefat ettiği öğrenildi.

Cenazesi ailesi tarafından teslim alınan Balaban için Karşıyaka Mezarlığındaki Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Balaban'ın naaşı gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

"Söndürmek için ateşin içine girmiş"

Olayla ilgili konuşan komşulardan Fahri Güler, "Dumanların yükseldiğini gördük. İnsanlar yangının çıktığı yere gidiyordu. Gittiğimizde ekiplerin orada olduğunu gördüm. Komşumuz bahçesindeki otları yakmak istemiş. Çıkan yangın yan taraftaki araziye sıçramış. Komşumuz da söndürmek için ateşin içine girmiş ama bir daha çıkamamış. Gittiğimizde cesedi hala duruyordu. Çalışmaların ardından cenazeyi götürdüler. Bedeni yanmış haldeydi. Kendisini pek tanımazdım. Buraya hobi bahçeleri kurulalı iki sene oldu ama komşumuz ne zaman taşınmıştı bilmiyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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