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Hızlı Tren İnşaatında İş Kazası: Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti

Hızlı Tren İnşaatında İş Kazası: Yaralı İşçi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'da hızlı tren hattı inşaatında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi Metin Kuyumcu, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kuyumcu, tünel inşaatında 10 metre yükseklikten düşerek ağır yaralanmıştı.

Sakarya'da hızlı tren hattında yapımı devam eden tünelde geçirdiği iş kazasında yaralanan işçi, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 28 Şubat'ta Ankara-İstanbul hızlı tren hattı inşaatında meydana geldi. Karaçam mevkiinde bulunan ve çalışmaların devam ettiği tünel inşaatında Metin Kuyumcu (42) ile birlikte bir işçi yaklaşık 10 metre yükseklikteki alandan yere düştü. Ağır yaralanan Kuyumcu ile diğer işçi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 11 gündür yaşam mücadelesi süren Kuyumcu'dan acı haber geldi. Hayatını kaybeden Metin Kuyumcu'nun memleketi Zonguldak'ta son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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