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Hizan'da aynı okuldan mezun kız, ortaokula av tüfeğiyle ateş açtı, yakalandı

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Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ortaokula saat 13.45 sıralarında av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken bazı camlar zarar gördü; aynı okuldan mezun bir kız, silahıyla köy korucularınca yakalandı, soruşturma başlatıldı.

Bitlis'in Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyündeki ortaokula, aynı okuldan mezun olan bir kız tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı.

Olay, saat 13.45 sıralarında Kalkanlı Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, okula av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu okulun bazı camları zarar görürken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Olayın faili olduğu gerekçesiyle B.Y. isimli kız, olay yerine ilk ulaşan köy korucuları tarafından silahıyla birlikte yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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