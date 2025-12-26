Haberler

Arnavutköy'de elinde telefonla sürücülere makas attı: O anları sosyal medyada paylaştı

Güncelleme:
İstanbul Arnavutköy'de bir sürücü, ticari aracıyla 150 km/s hızda ilerlerken cep telefonuyla kaydettiği anlarda direksiyon hakimiyetini kaybederek yolda savruldu. Sürücü son anda müdahale ederek aracı toparladı ve kazada can kaybı yaşanmadı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı ve polis soruşturma başlattı.

İstanbul Arnavutköy'de, bir sürücü, ticari aracıyla yüksek hızda ilerlediği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. O esnada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yolda savruldu. Sürücünün son anda toparlamasıyla faciadan kıl payı kurtulduğu anlar, görüntülerde yer aldı.

Arnavutköy Çevreyolu Hadımköy istikameti Gazi Fahrettin Paşa Caddesi üzerinde bir ticari araçla yüksek hızda ilerleyen sürücü bir eliyle telefon kamerasını açarak yolu kayda aldı. O esnada elinde telefon bulunan sürücü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda savrulurken, sürücünün müdahalesi sonrası toparlandı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken, kayda alınan görüntülerde o anlar da yer aldı. Görüntülerde, sürücünün bir yandan araç kullanırken bir yandan da cep telefonuyla o anları kaydettiği, aracın yüksek hız nedeniyle kontrolden çıkarak savrulduğu, sürücünün ise son anda manevra yaparak aracı toparladığı anlar yer aldı.

O görüntülerle ilgili polis harekete geçti

Ticari araçla yaklaşık 150 kilometre hıza ulaşan şahıs, trafiği tehlikeye attığı anları sosyal medya hesabında yayınladı. Konuyla alakalı polis ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

