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Hitit Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'te Ödüllerle Dönüyor

Hitit Üniversitesi, TEKNOFEST 2024'te Ödüllerle Dönüyor
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Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te Hitit Üniversitesi'nden HititAITech takımı Türkiye ikincisi, BioCellScience takımı ise Türkiye üçüncüsü oldu. Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrencilerin projeleriyle büyük gurur duyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'te, Hitit Üniversitesi öğrencilerinden oluşan HititAITech takımı Türkiye ikincisi, BioCellScience takımı ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Ülkemizden ve dünyadan havacılık, uzay ve teknoloji tutkunlarının bir araya geldiği TEKNOFEST Akdeniz'den Hitit Üniversitesi, ödüllerle dönüyor. TEKNOFEST 2024 Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması'nda final mücadelesi veren Hitit Üniversitesi HititAITech takımı, 2 bin 707 takımın katıldığı yarışmada Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Takım kaptanı Arş. Gör. Harun Emre Kıran liderliğinde ve Prof. Dr. Akif Akgül danışmanlığında; Zübeyir Dönmez, Enes Ünver ve Emre Deniz'den oluşan HititAITech takımı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen final töreninde ikincilik ödülünü aldı.

Hitit Üniversitesinden bir diğer ödül, BioCellScience takımı ile Biyoteknoloji İnovasyon Proje Kategorisi'nde geldi. BioCellScience takımı, 13 bin 749 takımın yer aldığı yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu.

Öğr. Gör. Dr. Seda Mesci'nin danışmanlığını yaptığı ve takım kaptanı Seda Karsavran, Berk Çelik'ten oluşan BioCellScience takımı, Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen final töreninde üçüncülük ödülünü aldı.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, TEKNOFEST 2024 yarışmasına katılan takımlara teşekkür ederek Türkiye ikincisi HititAITech takımı ile Türkiye üçüncüsü BioCellScience takımını tebrik etti.

Öğrencilerin elde ettikleri başarılardan dolayı büyük gurur duyduklarını ifade eden Rektör Öztürk, Hitit Üniversitesi olarak bu yıl 8 ayrı takımla TEKNOFEST'te yarıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin hazırladıkları projelerle Hitit Üniversitesini en iyi şekilde temsil ettiklerini ifade eden Rektör Öztürk şöyle devam etti: "Proje kültürünün her geçen gün daha da fazla yaygınlaştığı üniversitemizde, öğrencilerimizin hayata geçirdiği projelerle gurur duyuyoruz. Projeleriyle büyük bir ivme yakalayan öğrencilerimiz, TEKNOFEST'te başarılarına yenilerini eklemeye devam ettiler. Yerli ve milli üretim için öğrencilerimizle birlikte proje geliştirmeyi ve üretmeyi önemsiyoruz. Bu noktada akademisyenlerimiz ve tüm imkanlarımızla her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Öğrenci ve akademisyenlerimiz için kurduğumuz Fikir Atölyemizde; yeni projelerle yeni başarı hikayeleri yazmaya hep birlikte devam edeceğiz. TEKNOFEST 2024'e projeleriyle katılan takımlarımıza teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincilik ve üçüncülük dereceleriyle bizleri gururlandıran takımlarımızı tebrik ediyorum. Yarışmalarda emek veren, çaba gösteren öğrencilerimizi ve danışman hocalarımızı gönülden kutluyorum. TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen T3 Vakfı'na, Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum". - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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