Hisarcık'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Hisarcık'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Şehitler Mahallesindeki evinde yalnız yaşayan Zalike Çalışkan'dan haber alamayan komşuları eve girdiklerinde Çalışkan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde 66 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yeri incelemelerinin ardından Çalışkan'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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