Hırsızlıktan Aranan Şüpheli Aydın'da Yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, hırsızlık suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.Ö. isimli şüpheli jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde hapis cezası ile aranan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre "Hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 17 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö. (27) isimli şahıs Germencik ilçesi Naipli Mahallesi'nde operasyon ile yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
