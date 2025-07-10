Hırsızlıklarını türbanla kamufle ettiler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi'nde bir apartmanda tanınmamak için türban takarak hırsızlık girişiminde bulunan 3 kadın, bina görevlisinin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, şebeke üyeleri dikkat çekmemek için başlarına türban takarak kılık değiştirdi. Şüpheli hareketlerinden şüphelenen bina görevlisi, durumu vakit kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 kadını apartmanda suçüstü yakalayarak kelepçeledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP