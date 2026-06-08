Suç makinesi kadın İnegöl'de yakalandı

Bursa'da 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 20 yaşındaki kadının, yakalandığında tutuklanmamak için hamile kaldığı iddia edildi. Evde bir çocuğu, yanında 2 yaşındaki kızı ve karnındaki 6 aylık çocuğu ile hakim karşısına çıkan zanlı tutuklandı.

İnegöl ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, İstanbul ile Bursa'nın Orhangazi, Karacabey ve İnegöl ilçelerindeki toplam 18 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi olduğu belirlenen Deniz A. (20) gözaltına alındı. İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince emniyetteki sorgulaması tamamlanan Deniz A., 2 yaşındaki kızı ve karnındaki 6 aylık bebeğiyle çıktığı mahkemece tutuklandı.

Evde bir çocuğu, yanında 2 yaşındaki kızı ve karnında 6 aylık bebeği olan Deniz A.'nın tutuklanmamak amacıyla sürekli hamile kaldığı iddia edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı