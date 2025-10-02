Haberler

Hırsızlık Zanlısı 5 Ay Sonra Yakalandı

Güncelleme:
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, jandarma ekiplerince 5 aydır aranan hırsızlık suçlusu 54 yaşındaki F.E. yakalandı. Zanlı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasını çekmek üzere tutuklandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 5 aydır aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 5 aydır aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 54 yaşındaki F.E. yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
