Hırsızlık Zanlısı 5 Ay Sonra Yakalandı

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 5 aydır aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hırsızlık suçundan 5 aydır aranan ve 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş cezası bulunan 54 yaşındaki F.E. yakalandı. Yakalanan şahıs, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Çerkezköy Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ