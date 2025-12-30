Kulu'da çaldı, Aksaray'da yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık, oto hırsızlığı ve mala zarar verme olaylarının şüphelisi polisin takibiyle Aksaray'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 22 Aralık'ta gerçekleşen iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olayı ile 26 Aralık'ta meydana gelen evden hırsızlık, mala zarar verme ve konut dokunulmazlığının ihlali olaylarının ardından firar eden şüphelinin yakalanması için Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 18 yaşından küçük şüpheli Ö.T.'nin çaldığı araçla gittiği Aksaray'da bir otele giriş yaptığı tespit edildi. Şüpheli, kaldığı otelde Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüphelinin yanında bulunan çantada yapılan aramada; 3 adet bilezik, 27 bin 550 euro, 8 bin 235 TL ile Mercedes marka bir araca ait anahtar ele geçirildi. Ele geçirilen eşyaların, 28 Aralık'ta Kulu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen oto ve evdeki kasadan hırsızlık olaylarında çalınan eşyalar olduğu tespit edildi.

Öte yandan, çalınan ve hırsızlıkta kullanıldığı değerlendirilen 2002 model Mercedes marka araç, Aksaray merkezde bulunarak otoparka çekildi. Gözaltına alınarak 30 Aralık 2025 günü adli mercilere çıkarılan Ö.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KONYA