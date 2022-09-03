Hırsızlık şüphelileri jandarmadan kaçamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir yazlıktan hırsızlık yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi'nde akşam saatlerinde önleyici kolluk devriyesinde icra eden jandarma ekipleri 27 yaşındaki Z.N. ile 28 yaşındaki A.Ç.'den şüphelenerek kontrol etmek istedi. 2 şahıs, üzerlerindeki sırt çantalarını atarak kaçmaya başladı.Takip üzerine yakalanan şahısların sırt çantasında antika özelliği taşıyan eşyaların bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusunda Almanya'da yaşayan 75 yaşındaki C.Ç.'nin yazlığından ev ve kişisel eşyaları çaldıklarını ifade ettiler. 2 şahsın ikametinde yapılan aramada çalıntı ev eşyaları ve 53 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Çalıntı malzemeler ev sahibine teslim edilmek üzere muhafaza altına alındı. Evden hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçlarından adli makamların karşısına çıkarılan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA