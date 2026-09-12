Hırsızlık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan P.G. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı