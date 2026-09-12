Hırsızlık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan P.G. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı