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Hırsızlık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan cezası bulunan şahıs yakalandı
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Şanlıurfa’da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'da hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan kadın, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 19 yıl 3 ay 27 gün hapis cezası ile aranan P.G. isimli kadını yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada gözaltına alınan kadın karakola götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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