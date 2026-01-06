Haberler

Hırsızlık suçundan aranan şahıs Söke'de yakalandı

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan aranan 27 yaşındaki Ç.M., hakkında bulunan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan çalışma sonucunda, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.M. (27) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
