Hırsızlık suçundan aranan şahıs Söke'de yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde hırsızlık suçundan aranan ve 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Söke ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan çalışma sonucunda, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ç.M. (27) isimli şahıs yakalandı. Şüpheli adli işlemlerin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - AYDIN