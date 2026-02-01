Haberler

Amasya'da 16 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs yakalandı

İstanbul'dan Amasya'ya gelen ve hırsızlık suçundan 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan M.K., UYAP sistemine düştüğü gün Amasya'da polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.

16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasına çarptırılan şahıs, hakkındaki karar UYAP sistemine düştüğü gün Amasya'da polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçu nedeniyle mahkemesi süren M.K (47) İstanbul'dan Amasya'ya geldi. 16 yıl 9 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldığı mahkeme kararı Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sistemine düşen M.K., Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin takibi sonucu Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yakalandı. Çok sayıda suç kaydı da bulunan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
