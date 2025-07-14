Hırsızlık suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Hırsızlık suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçundan toplam 14 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. isimli şahıs, yakalanarak gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildikten sonra tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde hırsızlık suçu nedeniyle 14 Yıl 6 Ay 3 Gün Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan toplam 14 YIL 6 AY 3 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.G. adlı şahıs Antakya Güzelburç Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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