Hırsızlık Suçundan 12 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Hırsızlık Suçundan 12 Yıl Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Tarık O. isimli şahsı yakalayarak cezaevine teslim etti.

Manavgat ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu hırsızlık suçundan 12 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tarık O. isimli şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Tarık O., Ilıca Cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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