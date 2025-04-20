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Hırsızlık sonrası kıyafet değiştirerek yakalanmaktan kurtulamadı

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İzmir'de 400 bin TL değerinde hırsızlık yapan A.A., yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirse de yakayı ele verdi. Polisin dikkatli çalışması sonucu tutuklandı.

Hırsızlık yaptıktan sonra kıyafetlerini değiştirdi, yakalanmaktan kurtulamadı

İZMİR - İzmir'de yaklaşık 400 bin TL hırsızlık yapan bir kişi, yakalanmamak için kıyafetlerini değiştirse de yakayı ele verdi. Polis ekiplerince gözaltına alına şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Karabağlar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şüpheli, bir evden yaklaşık 400 bin TL değerinde ziynet eşya ve nakit para çaldı. Evine hırsız girdiğini anlayan ev sahibi durumu emniyet güçlerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Büro Amirliği ekiplerince hırsızı yakalamak için bölgede bulunan kamera kayıtlarını izlenmey başladı. İzlenen görüntülerde bir kişin şüpheli bir şekilde sokak arasında kıyafet değiştirdiğini fark edildi. Şüpheli şahsın A.A. isimli kişi olduğunu belirleyen polis, operasyon için düğmeye bastı. Polis ekiplerince yapılan baskında A.A., kıs kıvrak yakalanıp gözaltına alınarak emniyet sevk edildi. Polisteki işlemlerinden ardından adli mercilere sevk edilen A.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDURRAHMAN DERİCİ - 3.Sayfa
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