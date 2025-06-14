Hırsızlık Şebekesi Çökerildi: 250 Bin TL'lik Malzeme Ele Geçirildi

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Hırsızlık Şebekesi Çökerildi: 250 Bin TL'lik Malzeme Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'daki TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin TL değerinde bakır kablo ve elektrik malzemesi çalan 5 şahıs tutuklandı. Şahısların, hırsızlıkta kullandıkları aletler ile birlikte adreslerinde yapılan aramalarda yakalandığı bildirildi.

Travers fabrikasından 250 bin TL'lik bakır kablo ve malzeme çalan 5 kişi tutuklandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin TL'lik bakır tel ile elektrik malzemeleri çalarak satan 5 kişi polis tarafından yakalanırken, şahısların hepsi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, TCDD'ye ait travers fabrikasından 250 bin TL değerinde kablo, bakır tel, elektrik malzemesi ve elektrikli alet hırsızlığı yapıldığı ihbar yüz üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Farklı adreslere baskın düzenleyen ekipler hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda matkap ile beton kırıcı aletler de ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şahısların çaldıkları bakır kabloları sattıkları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - 3.Sayfa
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