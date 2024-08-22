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Hırsızlık için girdiği evde, Yunan Mitolojisi kitabını okumaya dalınca ev sahibi tarafından yakalandı

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Roma'nın Prati bölgesinde yaşanan bir hırsızlık olayı, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. 38 yaşındaki bir hırsız, soygun sırasında Yunan mitolojisi hakkında bir kitaba daldı ve ev sahibi tarafından suçüstü yakalandı. Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve okuma sevgisinin bazen suçluları bile yakalayabileceğini gösteren ilginç bir örnek olarak kayıtlara geçti. Polis, vatandaşlara evlerinin güvenliğini sağlamaları konusunda uyarıda bulundu.

Roma'nın Prati bölgesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir hırsızlık olayı, beklenmedik bir şekilde sonuçlandı. 38 yaşındaki bir hırsız, soygun sırasında Yunan mitolojisi hakkında bir kitaba dalınca suçüstü yakalandı.

Olay şöyle gelişti: Hırsız, gece vakti bir apartman dairesinin balkonuna tırmanarak içeri girdi. Ancak evde bulduğu bir kitap dikkatini çekince, soygunu unutup okumaya başladı. Öyle ki, kitaba öylesine dalmıştı ki 71 yaşındaki ev sahibi uyanıp onu fark ettiğinde hala okuyordu.

Ev sahibinin uyanmasıyla panikleyen hırsız, balkondan kaçmaya çalıştı ancak komşular tarafından engellendi ve kısa süre sonra polis tarafından tutuklandı. Hırsızın üzerinde, aynı gece başka bir evden çaldığı düşünülen tasarım kıyafetler bulundu.

Bu ilginç olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Birçok kişi olayı mizahi bir şekilde yorumladı. Bir kullanıcı, "Hiçbir hırsız yeni çaldığı bir romanı okuma cazibesine karşı koyamaz" diye yorum yaptı.

Bu olay, hırsızlık gibi ciddi bir suçun bile bazen beklenmedik ve tuhaf sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Polis, vatandaşlara evlerinin güvenliğini sağlamaları konusunda uyarıda bulunurken, okuma sevgisinin bazen suçluları bile yakalayabileceğini gösteren ilginç bir örnek olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

3-sayfa İtalya Dünya Roma Roma Hukuk 3.Sayfa Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

A. Erol:

Bizim hırsızlar ot çeker

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Doğrucu:

Bizimkiler yüz yillardır kuran okuyorlar ama hiç bir faydasını gören olmadı

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