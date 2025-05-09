DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini topladığını duyurdu

PKK kongresini topladığını duyurdu
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Hırsızlık Anı Kamerada: Çalınan Motosiklet 36 Saatte Bulundu

Hırsızlık Anı Kamerada: Çalınan Motosiklet 36 Saatte Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da çalınan motosiklet, jandarmanın 36 saat süren titiz çalışmaları sonucu ağaç dibine gizlenmiş halde bulundu. Şüpheliler, Çorlu'da yakalanarak tutuklandı.

Çaldıkları motosikleti otlarla kapatıp sakladılar

Hırsızlık anı kamerada: Jandarma 36 saat izledi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde çalınan motosiklet, jandarmanın 36 saatlik çalışmasıyla arazide ağaç dibine gizlenmiş halde bulundu, şüpheliler Çorlu'da yakalandı.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi'nde bir vatandaş, motosikletinin çalındığını belirterek jandarmaya müracaatta bulundu. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi ve ilçe jandarma ekipleri harekete geçti.

Kamera kayıtlarının titizlikle incelenmesi ve 36 saat süren saha çalışmaları sonucunda, şüphelilerin olay yerine motosikletle geldikleri, çaldıkları motosikletle bölgeden ayrıldıkları ve Çorlu yönüne ilerledikleri tespit edildi.

Yapılan takip sonucunda, şüpheliler M.E.A. ve E.T. Çorlu ilçesinde yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Çalınan motosiklet ise boş bir arazide, ağaç dibine gizlenmiş ve üzeri otlarla örtülmüş halde bulundu. Ekiplerce muhafaza altına alınan motosiklet sahibine teslim edildi. Her iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.