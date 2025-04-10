Hırsızlara Direnen Genç Kızın Cesareti Takdir Topladı

Esenyurt'ta palet hırsızlarına direnen market çalışanı genç kız yaşadıklarını anlattı. Sema Gezici "Birinin hırsızlara dur demesi gerekiyordu. Ben de bunu yaptım. Peşlerinden koştum arabaya bindim. Beni de götürecekler diye bir an korktum ama bizi kim alabilir" dedi.

Esenyurt'ta yaşanan olayda market çalışanı genç kız palet çalmaya çalışan hırsızlara direnmiş, o anlar sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Görüntülerde hırsızların paletine atlayan genç kız, hırsızlara büyük bir şok yaşatmıştı. Beklemedikleri bir tepki ile karşılayan hırsızlar, genç kızın talimatlarına uyarak çaldıkları paletleri yerine geri bırakmıştı.

Yaşananları anlatan 18 yaşındaki Sema Gezici isimli genç kız "Sürekli palet çalındığını fark ettim. Fark etmediğimizde bütün paletlerimizin çalındığı zamanlar olmuştu. Peşlerinden koştum. Bir an beni de götürecekler diye korktum ama öyle bir şey olmadı. Bizi kim alabilir" diye konuştu.

Yaşananlardan sonra hırsızların bir daha geri geleceğini düşünmediğini söyleyen genç kız, "Buna birinin dur demesi lazımdı. Çünkü emek hırsızlığı bu, haksızlık bu. Ben de buna dur demek istedim. Koştum peşlerinden. Aldıkları gibi yerine bıraktırdım paletleri. Daha da gelemezler" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL