Hirfanlı Baraj Gölü'nde Kaza: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'nda suya balıklama atlayan şahıs, kafasını taşa çarptı. Kaza sonrası kalp krizi geçiren adal hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Balcı adlı vatandaş yüzmek için Kaman ilçesindeki Hirfanlı Baraj Gölü kıyısındaki Savcılı Plajı'na gitti. Balıklama atladığı suda kafasını taşa çarpan Balcı, kaza sonrası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Balcı'nın cenazesi, Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşinin hamile olduğu öğrenilen iki çocuk babası Balcı'nın cenazesinin memleketi Kırıkkale'ye gönderileceği bildirildi. - KIRŞEHİR