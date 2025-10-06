Hindistan ve Nepal'de Şiddetli Yağışlar Felakete Neden Oldu: 68 Ölü

Hindistan Batı Bengal eyaleti ile Nepal'de hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 68 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan ve Nepal'de hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkili oldu. Hindistan'ın Batı Bengal eyaletine bağlı Darjeeling şehrinde yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 18 kişi hayatını kaybetti. Evlerin ve köprülerin sulara kapıldığı felakette, yollar da büyük hasar gördü. Eyalet yetkilileri, hala birçok kişinin kayıp olduğunu belirterek, yardım ve onarım çalışmalarının başladığını aktardı.

Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee yaptığı açıklamada, "İki demir köprü çöktü, birçok yol hasar gördü ve sular altında kaldı, tarım arazileri tamamen suya gömüldü" dedi. Banerjee, Çay bitkisinin yetiştiği Darjeeling, Jalpaiguri ve Alipurduar şehileri ile Kalimpong kasabasının yağışlardan etkilenen bölgeler arasında olduğunu ifade etti.

Eyalet başkenti Kalküta'da Bölgesel Hava Durumu Müdürü H. R. Biswas ise hafta sonu yağan "aşırı şiddetli" yağışların devam edeceğini ve Darjeeling şehrinde daha fazla sağanak yağış beklendiğini söyledi.

Nepal'de 37 kişi toprak altında kaldı

Hindistan ile sınır komşusu olan Nepal'de de sel ve toprak kaymalarında 50 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 37'sinin Hindistan sınırındaki doğu bölgesi Ilam'da ayrı ayrı meydana gelen toprak kaymalarında yaşamını yitirdiği öğrenildi. - YENİ DELHİ